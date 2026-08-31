/ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಸಾವು - ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ

ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಎಂದರೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು. ಆದರೆ ತೆರೆ ಮೇಲಿನ ಈ ಚುರುಕುತನದ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನೈಜ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳೂ ಇವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಟಿಯಾಗಿಯೂ ಬದಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರು. ರೋಗಿಗಳ ನೋವು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆತಂಕ, ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟ, ಸಾವಿನ ವಾಸ್ತವ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಎದುರಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವು.
ಈ ಅನುಭವಗಳು ಜನರನ್ನು ಕೇವಲ ಹೊರನೋಟದಿಂದ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಅವರ ಹಿಂದಿರುವ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ‘ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಶೇ.100ರಷ್ಟು’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆ ಕಲಿಯಲು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರ ವರ್ತನೆ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತಂಕದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿದ್ದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚವೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅನುಭವಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಮಾತು. ಸಿನಿಮಾವೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೈಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಗುಣ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ದೇಹಭಾಷೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸುವುದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಭವವೇ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಎರಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ವಾತಾವರಣ, ನೃತ್ಯ, ಅದ್ಧೂರಿ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜಗತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧ. ಅಲ್ಲಿ ನೋವು, ಆತಂಕ, ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾವಿನಂತಹ ಗಂಭೀರ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ತುದಿಗಳ ಅನುಭವಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧಳನ್ನಾಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಆ ಪಾತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಪಾತ್ರದ ಸಂತೋಷ, ನೋವು, ಭಯ ಅಥವಾ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಜನರು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊರಗೆ ಕಂಡ ನೈಜ ಬದುಕು, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡುವ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತು.
ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜತೆಗೆ ಧನುಷ್ ಜೊತೆಗಿನ ‘Om Chapter 1’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೈಜ ಬದುಕಿನವರೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವುದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.