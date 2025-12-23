English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚೆಂದವಾಗಿದ್ದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು.. 16 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ!

Actress sreenanda shankar divorce: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರರ್ಥ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 23, 2025, 11:10 AM IST
  • ಶ್ರೀನಂದಾ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಗವೇ ಸತಾರ್ವಾಲಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
  • ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕಥೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಡುವಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಚೆಂದವಾಗಿದ್ದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು.. 16 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ!

sreenanda shankar announced divorce: ತನುಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಶ್ರೀನಂದಾ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಗವೇ ಸತಾರ್ವಾಲಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕಥೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಡುವಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಂದ ಶಂಕರ್ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 16 ವರ್ಷಗಳ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ, ಶ್ರೀನಂದ ಮತ್ತು ಗೇವ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಶ್ರೀನಂದ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ʼಗೆವ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು.. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳುʼ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ : ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ

ಇನ್ನು ಶ್ರೀನಂದ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಗೇವ್ ಸತಾರ್ವಾಲಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 8 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಶ್ರೀನಂದ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಗೇವ್ ಸತಾರ್ವಾಲಾ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಶ್ರೀನಂದ ಮತ್ತು ಗೇವ್ 2009 ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಈಗ, 16 ವರ್ಷಗಳ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ, ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀನಂದ ಶಂಕರ್ ಒಬ್ಬ ನಟಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ, ಡಾನ್ಸರ್.. ಅವರು ತನುಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಶ್ರೀನಂದ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

