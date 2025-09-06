English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಬಾಯ್ತುಂಬ ಅಣ್ಣಾ ಎಂದು ಕರೆದ ಏಕೈಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

actress who call mahesh babu brother: ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಅಣ್ಣಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ನೀವೇ ಹೇಳಿ.. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ನಟಿ ಅವರನ್ನು ಅಣ್ಣಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 6, 2025, 09:10 PM IST
  • ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 29 ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಯೋಜನೆಯು "SSMB 29" ಎಂಬ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ

ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಬಾಯ್ತುಂಬ ಅಣ್ಣಾ ಎಂದು ಕರೆದ ಏಕೈಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Actress sri divya: ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 29 ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಯೋಜನೆಯು "SSMB 29" ಎಂಬ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಮತ್ತು RRR ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜಮೌಳಿ, ಈ ಬಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 1000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಆಕ್ಷನ್-ಸಾಹಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಬಲ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಲಯಾಳಂ ತಾರೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ? ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಣಿ!  

ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನಟರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 120 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ತಂಡವು ಸಚಿವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತು. ಈಗ, ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಈ ಸುಂದರ ನಾಯಕನನ್ನು ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಅಣ್ಣಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾಳೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ.. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಮಾತ್ರ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀದಿವ್ಯ.

ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀದಿವ್ಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀದಿವ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ "ಯುವರಾಜು" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶ್ರೀದಿವ್ಯ, "ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುವರಾಜು ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸರಳರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಣ್ಣಾ ಅಣ್ಣಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀದಿವ್ಯ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶ್ರೀದಿವ್ಯ ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಅಣ್ಣಾ ಎಂದು ಕರೆದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀದಿವ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Mahesh BabuSri DivyaMahesh Babu brotherYuvraju MovieMahesh Babu Childhood

