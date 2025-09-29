ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ.. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ! 14 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

Sridevi-Anil Kapoor: ಚಿತ್ರರಂಗವು ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಅದೇ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ನವೀನ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ 14 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಈ 14 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 10 ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ಮೂಂಡ್ರು ಮುಡಿಚು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರು. '16 Vayathinile' ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಭಾರತಿರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾಯಕರು ಬದಲಾದರೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-20 ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನ, 700 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!
ತೆಲುಗು ರಿಮೇಕ್ ನಂತರ, ಭಾರತಿರಾಜ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಲು ಕರೆದರು. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ರಾಣಿಯಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದಲೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವಳು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದಳು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಪತಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟು 14 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಚಿತ್ರಗಳು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡವು. ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ 'ಜುದಾಯಿ' ಚಿತ್ರ 1997 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು 48 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
