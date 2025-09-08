English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೂ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ.. ಯಾಕೆ!?

Actress Sridevi life story : ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹಿಂದಿ ಕಲಿತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 8, 2025, 11:50 PM IST
  • ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ
  • ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ
  • ಹಿಂದಿ ಪಾಠ ಕಲಿತ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ

ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೂ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ.. ಯಾಕೆ!?

Actress Sridevi life story: ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹಿಂದಿ ಕಲಿತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಸ್ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೋನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಐದರಿಂದ ಆರು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಡಬ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅವರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಮಾಮ್' ಗಾಗಿಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮಾಮ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮ್ಮ ಶುಲ್ಕದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೋನಿ ಕೂರ್‌ ತಿಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ದುಬಾರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಆದ್ರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನರಕಯಾತನೆ..

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬೋನಿಗೆ ಉಳಿದ 50 - 70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಡುವ ಬದಲಿಗೆ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದ ಬೋನ ಕಪೂರ್, ಮಾಮ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 

ಮಾಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದರ 21 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾವು ಜಾರ್ಜಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Sridevibollywood actresshindi movies

