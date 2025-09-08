ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೂ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ.. ಯಾಕೆ!?

Actress Sridevi life story: ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹಿಂದಿ ಕಲಿತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಸ್ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೋನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಐದರಿಂದ ಆರು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಡಬ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅವರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಮಾಮ್' ಗಾಗಿಯೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಮ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮ್ಮ ಶುಲ್ಕದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೋನಿ ಕೂರ್ ತಿಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ದುಬಾರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬೋನಿಗೆ ಉಳಿದ 50 - 70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಡುವ ಬದಲಿಗೆ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದ ಬೋನ ಕಪೂರ್, ಮಾಮ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಮಾಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದರ 21 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾವು ಜಾರ್ಜಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
