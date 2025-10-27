ಪತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟನ ಮೇಲಿತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಜೀವ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಆತನಿಗಾಗಿ ಜಗದೇಕ ಸುಂದರಿ ಮಾಡಿದ್ದು 7 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ..

Sridevi-Rajinikanth: ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೆಗಾ ನಟಿ. ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿವಿಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮಗಳ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ತಾರೆಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಫ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಟಿಯ ಕುರಿತಾದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರೀದೇವಿ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೋಸ್ಕರ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ.. ಇದಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಟನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಕಾಲಿವುಡ್ ಲೋಕದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್.
ರಜನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ... ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2011ರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ನಡೆಸಿದರು. ಪುಣೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಂತೆ..
2011ರಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ರಾಣಾ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅದೇ ವೇಳೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು, ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿತ್ತು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ನಟನಾಗಿ ಅವರಷ್ಟೇ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆಯೇ ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಗಾಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಾಯಿ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.. ಆಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ನೀವು ಖಂಡಿತಾ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ನಟರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ..