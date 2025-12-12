English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗಾಗಿ ಅತೀಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ 7 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗಾಗಿ ಅತೀಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ 7 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Actress Sridevi fasted for 7 days: ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟನಿಗಾಗಿ ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ 7 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 12, 2025, 09:21 AM IST
  • ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೆಗಾ ನಟಿ
  • ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಟಿಯ ಕುರಿತಾದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

ದುಂಡಗಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಳನೀರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು !ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
camera icon7
Home remedy
ದುಂಡಗಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಳನೀರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು !ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!
camera icon7
Karna serial
ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 24K ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು..! 99% ಜನರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
camera icon7
Gold
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ 24K ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು..! 99% ಜನರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
&quot;ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರ ಪಡುತ್ತಾರೆ&quot;! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿರಂಗವೇ ಶಾಕ್‌!
camera icon5
Kriti Sanon
"ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರ ಪಡುತ್ತಾರೆ"! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿರಂಗವೇ ಶಾಕ್‌!
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗಾಗಿ ಅತೀಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ 7 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Sridevi-Rajinikanth: ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೆಗಾ ನಟಿ. ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿವಿಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ಉದ್ಯಮಗಳ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ತಾರೆಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಫ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಟಿಯ ಕುರಿತಾದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರೀದೇವಿ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೋಸ್ಕರ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ.. ಇದಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಟನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಕಾಲಿವುಡ್ ಲೋಕದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಣ್ಣೀರಿಡದ ಜಯಾ! ಗಂಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಿಡಿಯದ ಹೆಂಡತಿಯದ್ದು ಅದೆಂಥಾ ಹೃದಯ..

ರಜನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ... ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2011ರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ನಡೆಸಿದರು. ಪುಣೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಂತೆ.. 

2011ರಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ರಾಣಾ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಣ್ಣೀರಿಡದ ಜಯಾ! ಗಂಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಿಡಿಯದ ಹೆಂಡತಿಯದ್ದು ಅದೆಂಥಾ ಹೃದಯ..

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅದೇ ವೇಳೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು, ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿತ್ತು.

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ನಟನಾಗಿ ಅವರಷ್ಟೇ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆಯೇ ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಗಾಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಾಯಿ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.. ಆಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ನೀವು ಖಂಡಿತಾ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ನಟರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದರಂತೆ.. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

sridevi fastingRajinikanthsaibabasridevi fasting for rajiniಕಾಲಿವುಡ್

Trending News