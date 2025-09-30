English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗೆ ಒಡತಿ!

Rajinikanth : ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 30, 2025, 04:32 PM IST
  • ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್
  • ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪ್ರೇಮಿ, ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿ!
  • ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗೆ ಒಡತಿ!

Rajinikanth Movie: ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ತೆಲಗು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. 74 ವರ್ಷದ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈಗಲೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ಭಾರತೀಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವವರು. ಸದ್ಯ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 180 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಈ ನಿರೂಪಕಿ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಅಲ್ವಂತೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡೀತಾರಂತೆ ಅಷ್ಟೆ! ಆಂಕರ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್

ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ, ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಆಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸುಂದರ ತಾರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ. 1976ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಮಂಡ್ರು ಮುಡಿಚು’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ಇದು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 22 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದವು. ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ, ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಡ್‌ ಆಕ್ಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋಯಿನ್‌!

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Rajinikanthstar heroineSridevi

