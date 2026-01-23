English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
actress Sridevi Last Film Moment : ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ, ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೊಬ್ಬರಿಂದ ಜನರ ಮುಂದೆಯೇ ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 23, 2026, 04:32 PM IST
  • ಅಭಿಮನ್ಯು ತಾನು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

actress Sridevi Last Film Moment : ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸಿದವರು. 80 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ನಟಿ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ 2012ರಲ್ಲಿ ‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಂಗ್ಲಿಷ್’ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಬಳಿಕ ‘ಮಾಮ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದೇ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ugram manju marriage:ಆ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು

2018ರಲ್ಲಿ 54ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಮಾಮ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು.

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಮಾಮ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಸೇರಿತ್ತು.

ಆ ದೃಶ್ಯದ ವೇಳೆ ತಾನು ತುಂಬಾ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅವರ ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆಯುವ ದೃಶ್ಯ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸೌಕರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK 12 : ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌! ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ

ಆದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯೇ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಂತೆ. “ನೀನು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀಯ” ಎಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೇಳಿದಾಗ, “ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ” ಎಂದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಉತ್ತರಿಸಿದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರಂತೆ.

ಅಭಿಮನ್ಯು ತಾನು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಟಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಾಮ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿಯೇ ಹೊಗಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಭಾವುಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

