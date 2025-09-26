ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಗಂಡನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಪತ್ನಿ..! ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಗುರ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕರುಣಾಮಯಿ..!

bollywood news : 1996ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮದುವೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು. ಆಗ ಬೋನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮೋನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹಿತನಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಶುಲಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದ ಬೋನಿ, ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಲು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮೋನಾ ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ – ಬೋನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಮದುವೆ ಉಂಗುರವನ್ನೇ ಮೋನಾ ತಾವೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು! ಇದು ಆಕೆಯ ಹೃದಯದ ದೊಡ್ಡತನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ-ಮಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೋನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಶುಲಾ, 2018ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ನಂತರ ಜಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೋನಾ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು.
ಆದರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧವು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ನೆನೆದು ಬೋನಿ ಭಾವುಕರಾದರು. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್, “ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಮನೆಗೆ ಏಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಉಂಟಾದ ನೋವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಬೋನಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು – ಒಂದು ಕಡೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲು ಆಗದೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲದ ನಡುವೆಯೂ ಬೋನಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮೋನಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಸದಾ ಗೌರವವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಅರ್ಜುನ್, ಅನ್ಶುಲಾ, ಜಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ನಾಲ್ವರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಬೋನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ.