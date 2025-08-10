ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಅಣ್ಣನಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! ಮದುವೆಯಾದ ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actress life : ಟೈಟಲ್‌ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥಾ ಜನ ಇದಾರಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅನಿಸಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ..? ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ.. ಹೌದು.. ಈ ನಟಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದಳು. ನಂತರ ಅವರಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು.. ಯಾರಿಕೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 10, 2025, 05:10 PM IST
    • ಟೈಟಲ್‌ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥಾ ಜನ ಇದಾರಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅನಿಸಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ..?
    • ಈ ನಟಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದಳು. ನಂತರ ಅವರಿಂದಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು..
    • ಈಕೆಯನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ.

Sridevi interesting facts : ಈ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ. ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಅಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ.. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರತಿ ಯುವಕನ ಎದೆ ಬಡಿತವಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕದ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ.  

ಆಗ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರು. ಸಖತ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈಕೆಯ ಡೆಟ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಇತ್ತು ಈ ಚೆಲುವೆಗೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʻಲಕ್ಕಿʼ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ನಟ ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ನಟಿಸದಿರಲು ಕಾರಣ ಇದೇನಾ?

ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1970 ರಲ್ಲಿ 'ಮಾ ನಾನ್ನ ನಿರ್ದೋಷಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪದಹರೆಲ್ಲಾ ವಾಸ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾದರು.  

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, NTR, ANR, ಕೃಷ್ಣ, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು, ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ತೆಲುಗು ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು ಶ್ರೀದೇವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಾಯಕರಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಜೊತೆಗೂ ಸೂಪರ್‌ ಹೀಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ!

ಈ ಮಧ್ಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್‌ಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು.. ಹೌದು.. ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್‌ಗೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ. ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೋನಾ ಶೌರಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ.. ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಕಪೂರ್.. ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು.. ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ 1996 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

