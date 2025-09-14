English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

2 ವರ್ಷ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸ.. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ

Sridevi: ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇದೊಂದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಯಾವುದು ಆ ಆಹಾರ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 14, 2025, 08:48 AM IST
  • ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಂದರಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
  • ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಟಿಯಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು.
  • ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಅಪಾರವಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು.

Sridevi: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಂದರಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಗಸ್ಟ್ 13, 1963 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಮದ್ರಾಸ್‌ನ ಮೀನಂಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಟಿಯಾಗಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಆಯಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಅಪಾರವಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ್ದ ನಟಿ.. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಚೆಲುವೆ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸುಂದರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೇಕಾಯ್ತು?

ಶ್ರೀದೇವಿ 1967 ರಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1976 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅಂದಿನಿಂದ 2018 ರವರೆಗೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಸತತವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

೧೯೯೬ ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ೩೩ ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಯುವ ಸುಂದರಿ ಖುಷಿ ಕಪೂರ್ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ್‌ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌! 

ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹರ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋಖಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಅವರು ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗಾಗಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಟಿಫಿನ್‌ಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೀನು ಕರಿಯನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೀನು ಸಾರು ತಿನ್ನಲು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮೀನು ಸಾರು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಂಗಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಡಿದೆಡ್ಡ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ನಿ

