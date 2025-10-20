English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಟಿ.. ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್‌ ಇದ್ದರೂ 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಾರ್!‌

1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಟಿ.. ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್‌ ಇದ್ದರೂ 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಾರ್!‌

Actress sridevi: ಈ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ತಾರೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 20, 2025, 03:07 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು 1990 ರ ದಶಕಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು
  • ಚಿರಂಜೀವಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ತಾರೆ

1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ನಟಿ.. ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್‌ ಇದ್ದರೂ 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟಾರ್!‌

Actress sridevi remuneration: ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು 1990 ರ ದಶಕಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಂದ ನಟರ ಸಂಭಾವನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ತಾರೆಯರ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸಾಧಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ನಟಿ ಇದ್ದರು. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಖಾನ್‌ಗಳು ಸಹ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅತೀಲೋಕಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ.

ಚಿರಂಜೀವಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ತಾರೆ. 1992 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಆಪ್ಬಂಧವುಡು' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ, ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ. ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ತಾರೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. 1993 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ರೂಪ್ ಕಿ ರಾಣಿ ಚೋರೋಂ ಕಾ ರಾಜಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ ನಂತರ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ. ಆ ನಂತರ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ 90 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ 1997 ರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವವರೆಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುರುಷ ಸಹನಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರು. 1992 ರಿಂದ 1997 ರವರೆಗೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರಂತಹ ಮೂವರು ಖಾನ್‌ಗಳು ಉದ್ಯಮದ ಉನ್ನತ ತಾರೆಯರಾಗಿದ್ದರು.  ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೇವಲ 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಾತ್ರ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರು. ಖಾನ್‌ಗಳ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು 90 ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.  

ಶ್ರೀದೇವಿ 90 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಟಾಪ್ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರಂತಹ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರಂತೆ, ಅವರು ಗುಮ್ರಾ, ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಲಾ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 1996 ರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿ, ಸಿನಿರಂಗದಿಂದಲೇ ಹೊರನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. 1997 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜುದಾಯಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 33 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ಶ್ರೀದೇವಿ 2004-05ರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನಿ ಅಯ್ಯರ್ ಎಂಬ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಆದರೆ 2012 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪುನರಾಗಮನವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಪುಲಿ (2015) ಮತ್ತು ಮಾಮ್ (2017) ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ 54 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾದರು. 

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

