Suhasini Mulay Marriage: ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವಾಗ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮುಲಾಯ್ ತಮ್ಮ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
‘ಲಗಾನ್’ ಹಾಗೂ ‘ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಹಾಸಿನಿ, ತಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಕೇವಲ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ, “ನಾನು 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪತಿ ಅತುಲ್ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಹಾಸಿನಿ ಮತ್ತು ಅತುಲ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅತುಲ್ ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಂಡ ನಟಿ, ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಪರಿಚಯ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
“ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅತುಲ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡೆವು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ” ಎಂದು ಸುಹಾಸಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮುಲಾಯ್, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಂದುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.