  • ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಗಿದೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ! ನಗುಮುಖದಿಂದಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

Sushmita Sen cardiac procedure: ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಇಂದು ತಮ್ಮ 50 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 19, 2025, 06:43 PM IST
  • ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಕಳೆದ 29 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಅವರು 1996 ರ "ದಸ್ತಕ್" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು

Actress Sushmita Sen: ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಕಳೆದ 29 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1996 ರ "ದಸ್ತಕ್" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬದಲಾದ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ʼಆರ್ಯʼ ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು..  

"ಆರ್ಯ" ಸಿರೀಸ್‌ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು.. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮೂರು ಸೀಸನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 27, 2023 ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತು. ಹೃದಯಾಘಾತದ ನಂತರ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. 

ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೇ.. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ 1994 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ದಸ್ತಕ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಕುಲ್ ದೇವ್, ಮನೋಜ್ ಬಾಜ್‌ಪೇಯಿ ಮತ್ತು ಶರದ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಿವಿ ನಂ. 1, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಂಖೇನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೈ ಹೂ ನಾ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೈನೇ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ, ಜಿಂದಗಿ ರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.

ನಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ 'ಆರ್ಯ' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು. 'ಆರ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. 'ತಾಲಿ'ಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಶ್ರೀಗೌರಿ ಸಾವಂತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.. ಎರಡೂ ಸರಣಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಟಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

