  ʼಮದುವೆಯಾದ್ರೆನೇ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ.. ಗಂಡ ಇದ್ರೇನೆ ಮಗು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌!

Actress Tabu comments: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವ ನಾಯಕಿಯರು ಕಡಿಮೆ. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಯ ಇರುವವರು ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಹಾಗಲ್ಲ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 10, 2025, 03:06 PM IST
Tabu single life: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ನಾಯಕಿಯರು ಕಡಿಮೆ. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸತ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುವ ನಾಯಕಿಯರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಟಬು.. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ನಟಿ ಟಬು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ʼಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂಟಿ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ.. ಆದರೆ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತರರು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ನಟಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದರು.. 

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಬು ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ, ನಾಯಕಿ ಟಬು ಇವುಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. 

 
 

Tabu Latest NewsTabu single lifeTabu Personal LifeTabu marriage commentsTabu bold statement

