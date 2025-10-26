ʻನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲʼ : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಟಬು

Actress Tabu night habits: ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಟಬು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಬು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ನಟಿ ಟಬು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಟಬು. 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಟಬು ಈಗಲೂ ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಟಬು ಸಖತ್ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಟಬು ಅವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವದಂತಿಗಳು ಸಹ ಹರಡಿವೆ. ಈ ನಟಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಬಾಲಯ್ಯ, ಚಿರಂಜೀವಿ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಎದುರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಬು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಈಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಬು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟಬು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿದ್ದೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಟಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.