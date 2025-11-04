English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ ‌54 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ ‌54 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Actress Tabu: 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ 54ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹಲವು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಈ ನಾಯಕಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 4, 2025, 11:56 AM IST
  • ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ
  • ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಲವ್ ಅಫೇರ್
  • ವಯಸ್ಸು 54 ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿ

Trending Photos

ನಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ.. 73 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸಾಮಿ
camera icon7
Madhuri Dixit
ನಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ.. 73 ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸಾಮಿ
&quot;ನನ್ನ ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ...&quot; ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
camera icon7
Aishwarya Rai
"ನನ್ನ ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ..." ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್‌-ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ನಟರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು! ಹಳೆ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ರಿಓಪನ್‌ ಮಾಡಿದ ರೇಖಾ
camera icon4
Rekha
ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್‌-ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ನಟರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು! ಹಳೆ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ರಿಓಪನ್‌ ಮಾಡಿದ ರೇಖಾ
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ : ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon8
Gajakesari Rajayoga
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ : ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ ‌54 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Actress Tabu News: ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಟನೆಯಿಂದಾಗಿ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಿದ ನಟಿ ಟಬು. ನವೆಂಬರ್ 04, 1971ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಟಬು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ತಬಸ್ಸುಮ್ ಫಾತಿಮಾ ಹಶ್ಮಿ. ಟಬು ಇಂದು ತಮ್ಮ 54ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ... 

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಸಿನಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ:
ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಟಬು ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಟಿಸಿತ್ತು  "ಹಮ್ ನೌಜವಾನ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಬಳಿಕ ಟಬು 1994ರಲ್ಲಿ "ಪಹ್ಲಾ ಪಹ್ಲಾ ಪ್ಯಾರ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅದಾಗ ಬಳಿಕ, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ 'ವಿಜಯಪಥ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟಬು ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮನ್ನದೆ ದೊರೆಯಿತು. 

'ವಿಜಯಪಥ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟಬು-ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೋಡಿ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಟಬು 'ಹಕೀಕತ್', 'ಚಿತ್ರ', 'ಚಾಚಿ 420', 'ಮಕ್ಬೂಲ್', 'ಚಾಂದನಿ ಬಾರ್', 'ದೃಶ್ಯಂ', 'ಅಂಧಾಧುನ್'ನಂತಹ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದರು. 

ಕೇವಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ ಟಬು ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಚತುರೆ. 

ಟಬು ಅವರು ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉರ್ದು, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್: ವಯಸ್ಸು 50ದಾಟಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್: 
ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್-ಟಬು ಜೋಡಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಜನ ಸೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಟಬು ಹಾಗೂ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಲವ್ ಅಫೇರ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಟಬು ಮದುವೆ ಆಗದಿರಲು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಗುಮಾನಿಯೂ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿವಿಷನ್'ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ 'ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ'ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಟಬು ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಶ್‌ಗಳನ್ನು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರೇ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ನಾನಿನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಒಂದು ಕಾಲದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್! ಕಪೂರ್ ಕುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾರ್, ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟ್...  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಇವತ್ತು ಬದುಕಿರುತ್ತಿದ್ದರು! ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ಆಸರೆ ಬಯಸಿತ್ತು ನಟಿಯ ಮನ..

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Tabu Birthday Birthday SpecialHappy Birthday TabuTabuTabu BirthdayTabu Career

Trending News