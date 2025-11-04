English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದ್ರು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ನಟ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಭಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಟಬು..

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 4, 2025, 01:45 PM IST
  • ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಬು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಟಬು ಈಗ ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
  • ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಟಬು ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು.

Actress Tabu: ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಬು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಈಗ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಟಬು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಟಬು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟಬುಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಟಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಟಬು ಅನೇಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಅಲಾ ವೈಕುಂಠಪುರಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಈಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಟಬು ಈಗ ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಬು ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಆ ನಾಯಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್. ಟಬು ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಮತ್ತು ಟಬು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಟಬು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಟಬು, ಅವಳ ಸಹೋದರ ಸಮೀರ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು 13 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ, ಅಜಯ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಹುಡುಗರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಟಬು ಹೇಳಿದರು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಟಬು ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ತಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಟಿಸಿದ ಕೂಲಿ ನಂ. 1 ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಬು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಕೂಲಿ ನಂ. 1 ನಂತರ, ಅವರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿನ್ನೆ ಪೆಲ್ಲಾಡಥ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಟಬು ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 'ಚೆನ್ನಕೇಶವ ರೆಡ್ಡಿ', 'ಅವಿದೆ ಮಾ ಅವೈದೆ', 'ಅಂದರಿವಾಡು', 'ಪಾಂಡುರಂಗಡು' ಮತ್ತು 'ಇಡಿ ಕಂಠಿ' ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಅಲಾ ವೈಕುಂಠಪುರಂಲೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

