English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಹಸಾನಾ? ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ಬಳಸುತ್ತಾರಂತೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ!

ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಹಸಾನಾ? ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ಬಳಸುತ್ತಾರಂತೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ!

Actress Tamanna Bhatia: ನಾಯಕಿ ತಮನ್ನಾ ಸೌಂದರ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೌದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಹಾಲು ಕೆನ್ನೆಯ ಸುಂದರಿ ಪೂರ್ಣ ಗ್ಲಾಮರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 26, 2025, 11:05 AM IST
  • ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ತಮನ್ನಾ ಪೂರ್ಣ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ನಟಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಕೇದಾರನಾಥ ಭೀಮ ಶಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ರೋಚಕ..ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ರೋಮಾಂಚಕ..!
camera icon4
Kedarnath temple
ಕೇದಾರನಾಥ ಭೀಮ ಶಿಲೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ರೋಚಕ..ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ರೋಮಾಂಚಕ..!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 710 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ
camera icon6
Gold price
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 710 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ
ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಬಾಲಿವುಟ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಂಟು..!
camera icon6
Dr Rajkumar
ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಬಾಲಿವುಟ್ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಂಟು..!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
BBk 12 contestant anchor jhanvi real age
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಹಸಾನಾ? ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ಬಳಸುತ್ತಾರಂತೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ!

Tamanna Bhatia beauty: ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ತಮನ್ನಾ ಪೂರ್ಣ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ನಟಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜಲ್, ನಯನತಾರಾ, ರಾಕುಲ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸಹ ನಾಯಕಿಯರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮನ್ನಾ ಇನ್ನೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ತಮನ್ನಾ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೂ ಅವರ ಆಫರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರೈಡ್ -2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐಟಂ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಈ ಚಿತ್ರದ ಐಟಂ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ, ತಮನ್ನಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತಮನ್ನಾ ತನ್ನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿರೇಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-"ನನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಅನುಮಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು".. ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌!

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ತಮನ್ನಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ತೆಳ್ಳಗಾಗಲು ಓಜೆಂಪಿಕ್ ನಂತಹ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮನ್ನಾ ಈ ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ನಾನು 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಗಿದ್ದೆನೋ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಮನ್ನಾ ಹೇಳಿದರು. ದೇವರು ನೀಡಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮನ್ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. 

ಜೊತೆಗೆ.. ʼಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ತನ್ನ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಹವೂ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಬೇಡಿ..ʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-"ನನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಅನುಮಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು".. ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌!

 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Tamannaah BhatiaTamannaah careerTamannaah beautyTamannaah item songsJAILER

Trending News