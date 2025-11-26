ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಹಸಾನಾ? ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ ಬಳಸುತ್ತಾರಂತೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ!

Tamanna Bhatia beauty: ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ತಮನ್ನಾ ಪೂರ್ಣ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ನಟಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜಲ್, ನಯನತಾರಾ, ರಾಕುಲ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸಹ ನಾಯಕಿಯರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮನ್ನಾ ಇನ್ನೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ತಮನ್ನಾ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೂ ಅವರ ಆಫರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರೈಡ್ -2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐಟಂ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಈ ಚಿತ್ರದ ಐಟಂ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ, ತಮನ್ನಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತಮನ್ನಾ ತನ್ನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿರೇಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ತಮನ್ನಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ತೆಳ್ಳಗಾಗಲು ಓಜೆಂಪಿಕ್ ನಂತಹ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮನ್ನಾ ಈ ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ನಾನು 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಗಿದ್ದೆನೋ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಮನ್ನಾ ಹೇಳಿದರು. ದೇವರು ನೀಡಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮನ್ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಜೊತೆಗೆ.. ʼಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ತನ್ನ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಹವೂ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಬೇಡಿ..ʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
