"ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಆ ಮುದುಕ ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ".. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

Jabardasth actress:ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಹುಡುಗಿಯರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಜೀವನದ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವಿದೆ.
ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜಬರ್ಧಸ್ಟ್ ನಟಿ ತನ್ಮಯಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮಯಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತನ್ಮಯಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಹ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತನ್ಮಯಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನ್ಮಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವನು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಲಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಚಿಂತಿತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯಿ ತಾನು ಈಗ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
