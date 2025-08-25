ಮಗಳಿಗೂ ತಾಯಿಗೂ ಏಕೈಕ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ 4ನೇ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್! ವಿಧಿಯಾಟ ಬಲ್ಲವರಾರು..

tannishtha chatterjee: ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ನಟಿ ತನ್ನಿಷ್ಠಾ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನಿಷ್ಠಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಆಲಿಗೋ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೆದ ಅವರು, ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 70 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು 9 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನಿಷ್ಠ ಚಟರ್ಜಿಯವರ ಪೋಸ್ಟ್-
"ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳುಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಒಂದೆಡೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಹಂತ 4 ಮೆಟಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ದುಃಖದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖವೆಂದರೇ 70 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು 9 ವರ್ಷದ ಮಗಳು.. ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ 'ಜೀವನದ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸಲು ಬಿಡದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ.. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ತರಬಲ್ಲೆ. AI ಮತ್ತು ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುವ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಜನರ ಸಹಾನುಭೂತಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಅವರ ಮಾನವೀಯತೆ ನನಗೆ ಬದುಕಲು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ.' ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ತನ್ನಿಷ್ಠಾ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ, ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, ಕೊಂಕಣಾ ಸೇನ್ ಶರ್ಮಾ, ದಿವ್ಯಾ ದತ್ತಾ, ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್, ರಿಚಾ ಚಡ್ಡಾ, ಸಹನಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಅಲಿ ಫಜಲ್, ಸುನೀತಾ ರಾಜ್ವರ್ ಅವರಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, ಸಂಧ್ಯಾ ಮೃದುಲ್, ಸ್ವಾನಂದ್ ಕಿರ್ಕಿರೆ, ಶರೀಬ್ ಹಶ್ಮಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.