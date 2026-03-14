  • ʼಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆʼ

Actress Tanushree Dutta: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಹೊಸ ನಟರಿಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 14, 2026, 10:16 AM IST
  • ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ತಾರೆಯರ ಜೀವನ ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಆದರೆ ತೆರೆಮರೆಯ ಕರಾಳ ಸತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

ಡಾಲರ್ ಏರಿಳಿತದ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..
camera icon5
Gold price today
ಡಾಲರ್ ಏರಿಳಿತದ ಎಫೆಕ್ಟ್‌.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..
ತೆಂಗಿನನಾರನ್ನು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನನಾರನ್ನು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ತಾರೆಯರ ಜೀವನ ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ತೆರೆಮರೆಯ ಕರಾಳ ಸತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು, ನಟಿಯರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಈಗ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕರಾಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ತನುಶ್ರೀ ದತ್ತಾ. ಅವರ ಮೀಟೂ ಅಭಿಯಾನವು ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಮುಖವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ತನುಶ್ರೀ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತನುಶ್ರೀ ದತ್ತಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ.

ʼಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ.. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ.. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳಿವೆ.. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ.. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವಾದರೇ ಕೆಲವರು ನೋವಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೇ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.. ಈ ರಹಸ್ಯಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ..ʼ ಎಂದು ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇನ್ನು ತನುಶ್ರೀ ದತ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ, ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಮೀಟೂ ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ತನುಶ್ರೀ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈಗ ತನುಶ್ರೀ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಏಕಾಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನಃಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

