ʼಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ದʼ.. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ!

Tanushree Dutta about Bigg Boss: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಕ್ರಿಯೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 16, 2025, 03:37 PM IST
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಈಗ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ
  • ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಂತರ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು

Actress Tanushree Dutta: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಈಗ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು 100 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವುದು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಂತರ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು.. 

ಆದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು 100 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್‌ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನಾಯಕಿ ತನುಶ್ರೀ ದತ್ತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಟೂ ಆಂದೋಲನದ ಮೂಲಕ ವಿವಾದದ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದ ತನುಶ್ರೀ ದತ್ತಾ, ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಳೆದ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ಆಫರ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ, 1.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತನಗೆ ಅಗ್ಗದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ತನುಶ್ರೀ ಈಗ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಷ್ಟು ತಾನು ಕೀಳಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವರು, "ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬವೂ ಇಲ್ಲದ ನಾನು, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಲಗಲಿ?" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಡುವ ರೀತಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನುಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ತನುಶ್ರೀ ದತ್ತಾ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನುಶ್ರೀ ದತ್ತಾ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

 

