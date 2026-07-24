/ನಾನು ಬೆತ್ತಲಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.. ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೈತಪ್ಪಿತು: ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್​ ಹೇಳಿಕೆ

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ 2009ರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ‘ಗುಲಾಲ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಾವು ಏಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರೆ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ‘ಗುಲಾಲ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದೃಶ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಾವು ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ನನಗೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಓದಲು ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಥೆ ಓದಿದ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಮೂಡಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದೃಶ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಅದು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು,” ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನೂ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ಅನುರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ‘ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯೇ? ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ? ಇದು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ. ನಾನು ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರಾಗ್, ‘ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು,” ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಬಳಿಕ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಜೆಸ್ಸಿ ರಾಂಧವಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಸಿ ನಿಜವಾಗಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಟಿಸದೇ, ವಿಶೇಷ ‘ಬಾಡಿಸೂಟ್’ ಧರಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವುದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಜೆಸ್ಸಿ ಬಾಡಿಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಂತರ ನೋಡಿದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಈ ವಿಷಯ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂತಹ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಅಗತ್ಯತೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಟ-ನಟಿಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಿತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2009ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಗುಲಾಲ್’ ಚಿತ್ರವು ರಾಜಕೀಯ, ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಕಥಾಹಂದರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಈಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ‘ಗುಲಾಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯ ಕುರಿತೂ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.
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