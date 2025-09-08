English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actress Trisha: ತ್ರಿಷಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 8, 2025, 04:07 PM IST
  • ತ್ರಿಷಾ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಅವರು ಸದ್ಯ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ

ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ! ನಾಯಕನ ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಚಿ ನೀರಾದ ಸೌತ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ..

actress trisha krishnan blush: ತ್ರಿಷಾ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸದ್ಯ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ತ್ರಿಷಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 2 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಟೋವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 1 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಧಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಂಭರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯವೇ ತ್ರಿಷಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ SIIMA ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ? ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಣಿ!  

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. "ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ, ಇಡೀ ವೇದಿಕೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾದರು.  

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಚನಾ ಜೊತೆಗೆ, ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ, ಅಭಿರಾಮಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಲ್ಪತಿ ಅಗೋರಾಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೈಮಾ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trisha Krishnantrisha krishnan moviestrisha krishnan newsTrisha Krishnan FilmsTrisha Krishnan latest

