ವಿವಾಹಿತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ! ನಾಯಕನ ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಚಿ ನೀರಾದ ಸೌತ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ..

actress trisha krishnan blush: ತ್ರಿಷಾ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸದ್ಯ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ತ್ರಿಷಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 2 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಟೋವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 1 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಧಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಂಭರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯವೇ ತ್ರಿಷಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ SIIMA ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. "ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ, ಇಡೀ ವೇದಿಕೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
@trishtrashers mam wished @actorvijay sir for his Journey❤️🔥 #SIIMA2025
A beautiful moment of respect and admiration.#TrishaKrishnan #SouthQueen #Trisha #vijay #SIIMA pic.twitter.com/JLVepWx4Ht
— Trisha😻Sushma (@Trishkrish_583) September 7, 2025
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಚನಾ ಜೊತೆಗೆ, ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ, ಅಭಿರಾಮಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಲ್ಪತಿ ಅಗೋರಾಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೈಮಾ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.