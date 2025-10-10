English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trisha Krishnan Marriage: 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್.. ಆ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಯ್‌ ಇವರೇ !

Actress Trisha Krishnan : ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 10, 2025, 05:24 PM IST
  • ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ
  • ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮದುವೆ ?
  • ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

Trisha Krishnan Marriage: 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್.. ಆ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಯ್‌ ಇವರೇ !

Trisha Krishnan Wedding : ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ತ್ರಿಶಾ 1999 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಸಿನಿರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತ್ರಿಶಾ ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಷಕರು ನೋಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಂಡೀಗಢದವರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ತ್ರಿಶಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಾಟ್‌ ಟಾಪಿಕ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ತ್ರಿಶಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್, ಲಿಯೋ, ದಿ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಥಗ್ ಲೈಫ್‌ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಂಭರ, ಸೂರ್ಯ 45 ಮತ್ತು ರಾಮ್‌ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

