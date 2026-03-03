ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ತ್ರಿಷಾ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌..

Trisha Krishnan: ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.. ಇದೀಗ ಅದು ನಿಜ ಎಂಬಂತೆ ಪತ್ನಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬೆಸ್ಟಿ' ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ.
ಮೇ 4, 1983 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ತ್ರಿಷಾಗೆ ಈಗ 42 ವರ್ಷ. 2017 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ʼನಾನು ಮದುವೆಯನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು.. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆʼ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು..
೨೦೧೫ ರಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಷಾ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ವರುಣ್ ಮಣಿಯನ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮದುವೆಯೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು.. ಕೇವಲ ೫ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇರ್ಪುಡವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದು ವಿವಿಧ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅವರ ಬ್ರೇಕಪ್ಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ತ್ರಿಶಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾದರು.. ಬಳಿಕ ರಾಣಾ 2020 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು, ಆದರೆ ತ್ರಿಶಾ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು 'ತಿರುಪಾಚಿ', 'ಆಧಿ' ಮತ್ತು 'ಕುರುವಿ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ, ತ್ರಿಷಾ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಊಹಾಪೋಹ. ಏಕೆಂದರೇ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.