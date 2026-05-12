Actress Trisha Krishnan: ನಟ-ನಟಿಯರ ಸಂಭಾವನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಕೆ ಅಂತಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
Actress Trisha Krishnan Remunaration: ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ, ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಈಗ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು 40 ದಾಟಿದರೂ 20ರ ಯುವತಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ತ್ರಿಷಾ ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಲು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಬಲು ದುಬಾರಿಯ ನಟಿಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಷಾಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ?
ಟಾಲಿವುಡ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರಿಷಾ ಇಡೀ ತಮಿಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತ್ರಿಷಾ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಈಗ ಧಿಡೀರನೆ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತ್ರಿಷಾ ಮೊದಲ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಇದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹದು. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿಷಾ ಎಂಬ ಸುಂದರಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಂಬಾವನೆ ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ 500 ರೂಪಾಯಿ? ಎಲ್ಲಿಯ 12 ಕೋಟಿ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ?
ನಟಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಟರಿಗೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಸುರಿಯುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಟಿಯರಿಗೆ ಮೂರೂ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಟಿಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಸಂಭಾವನೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ ನಯನ ತಾರಾ ಕೂಡ ತನಗೆ ತಾನೇ ಸಂಭಾವನೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತ್ರಿಷಾ ಸರದಿ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಗೆಳತಿ!
ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಈಗ ಸುಂದರವಾದ ಅಥವಾ ಅದ್ಭುತ ನಟನಾ ಚಾತುರ್ಯ ಇರುವ ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಕೂಡ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ ತ್ರಿಷಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತ್ರಿಷಾ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಕೂಡ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ದುಪ್ಪನೇ ಎದ್ದುಬಂದಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಬೀರಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಗ್ರಾಫ್ ರೀತಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಡನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.