ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ತ್ರಿಷಾ ಆ ಕನಸು..! ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಪಥ ಸತ್ಯಮಾಡಲು ಹೊರಟ ನಟಿ..

Actress Trisha: ಸೌತ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ತ್ರಿಷಾ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದೀಗ ಅವರ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 6, 2026, 08:05 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್‌ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಅರ್ಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತ್ರಿಷಾ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ
  • ಇದೇ ವೇಳೆ ನಟಿಯ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ

Trisha old video: ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಕ್ರಷ್..‌ ಸೌತ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ತ್ರಿಶಾಗೆ ಸದ್ಯ 42 ವರ್ಷ.. ಆದರೆ ನಟಿ ಈಗಲೂ ಸಿಂಗಲ್..‌ ಇವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವದಂತಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬರೀ ವದಂತಿಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ತ್ರಿಷಾ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್‌ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಅರ್ಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತ್ರಿಷಾ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಟಿಯ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. 

ಹೌದು.. ಸಿನಿಮಾ ನಟ-ನಟಿಯರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವುದು, ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ.. ಅದರಂತೆ ತ್ರಿಷಾ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಚೀಫ್‌ ಮಿನಿಸ್ಟರ್‌ ಆಗುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಇದೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೆಟಿಜನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್‌ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ್‌ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಷಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ನಟಿಯರ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಂ.ಜಿ. ಆರ್‌ ಹಾಗೂ ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತ್ರಿಷಾ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..  ಹಾಗಾದರೇ ತ್ರಿಶಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಎಂ ಜಿ ಆರ್‌ ಹಾಗೂ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಂತೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

Actress TrishaTrishatrisha political partyನಟಿ ತ್ರಿಶಾನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ

