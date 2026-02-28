ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ರದ್ದು, ರಾಣಾ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್.. 42 ವರ್ಷವಾದರೂ ತ್ರಿಷಾ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?

Actress Trisha: ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿಯರು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವದಂತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈಗ ಸೌತ್ ಕ್ವೀನ್ ತ್ರಿಶಾ (ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್) ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹುತೇಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ, 42 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಿಂದೆ ರಾಣಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೇ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ವಿಚ್ಛೇದನದೊಂದಿಗೆ, ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ..
ತ್ರಿಷಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂ, ಗಿಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳಿವೆ. ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ತ್ರಿಷಾ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ರದ್ದಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 2015 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ವರುಣ್ ಮಣಿಯನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆಯುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ (2017 ರಲ್ಲಿ) ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು.. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. 25 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಹೃದಯದ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತನಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ..
ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಲವ್:
ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎಂದಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರು ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ.. ತ್ರಿಷಾ-ರಾಣಾ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 2018 ರಲ್ಲಿ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ನಾವು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಏಕೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, 2020 ರಲ್ಲಿ, ರಾಣಾ ಮಿಹಿಕಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.. ಆದರೆ ತ್ರಿಷಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು.
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ವದಂತಿ:
ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ.. ನಟಿ ಮದುವೆಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಹೆಸರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ.. ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ತ್ರಿಶಾ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.. ಹಿಂದಿನಂತೆ, ತ್ರಿಶಾ ಕೂಡ ಈ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ..