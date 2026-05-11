Actress Trisha wore huge diamond necklace: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮೇ 10 ರಂದು ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸೊಗಸಾದ ನೀಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾರಂಭದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಉಮಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ತಲೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ನಕ್ಲೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಧರಿಸಿರುವ ಸೀರೆ ಕೈಮಗ್ಗದಿಂದ ನೇಯ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೀರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಜರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದು ಅವರ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸೀರೆಯ ಚಿನ್ನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊಳಪು ನೋಡುಗರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಸೀರೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಚಿನ್ನದ ದಾರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಸೂತಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ಲೌಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವರು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಧರಿಸಿರುವ ಡೈಮೆಂಡ್ ನಕ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ವಜ್ರದ ನಕ್ಲೇಸ್ನ ಮಧ್ಯದದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹರಳು ಇದ್ದು ಇಡೀ ನಕ್ಲೇಸ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ರೂಬಿ ಡ್ರಾಪ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಜ್ರದ ಬಳೆಗಳು ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು.
ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಧರಿಸಿರುವ ಡೈಮೆಂಡ್ ನಕ್ಲೇಸ್ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ನಕ್ಲೇಸ್, ಕಿವಿಯೋಲೆ ಹಾಗೂ ಕೈಬಳೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ವಜ್ರದ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇವು ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ತ್ರಿಶಾ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ದಳಪತಿ ವಜಯ್ ಅವರು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.