ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಉತ್ತುಂದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗ ತೆರೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ತೊರೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌

Actress Tulasi: ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಟನೆಗೆ ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ರಂತಹ ದಂತಕಥೆಯ ನಟರು ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹಿರಿಯ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತುಳಸಿ ಕೂಡ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು ನನ್ನ ಶಿರಡಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಾನು ನಟನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ, ನಾನು ಸಾಯಿ ನಾಥ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು,' ಎಂದು ತುಳಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತುಳಸಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿ ಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಭೋಜ್ಪುರಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅದೇ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಮಣಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಟನೆಯಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ರಂತಹ ಅನೇಕ ನಾಯಕರನ್ನು ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ, ತುಳಸಿ ನಟನೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕುವ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
