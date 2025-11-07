English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʼಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾದವರು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್..ʼ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!

ʼಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾದವರು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್..ʼ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!

Actress Twinkle khanna: 'ಟು ಮಚ್ ವಿತ್ ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಉರಾ ಖಾನ್ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 7, 2025, 10:09 AM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಾದ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಹೊಸ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು

Trending Photos

ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ! ರೈತರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಬೆಳೆ
camera icon5
ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ! ರೈತರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಬೆಳೆ
ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ
ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದೇ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್-ಶಾರುಖ್! ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟರಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಡೀ ಸೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಘಟನೆ
camera icon6
Chinni Prakash
ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದೇ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್-ಶಾರುಖ್! ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟರಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಡೀ ಸೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಘಟನೆ
ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಲ್ ಬರುವುದು
camera icon8
Kitchen tips
ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ! ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಲ್ ಬರುವುದು
ʼಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾದವರು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್..ʼ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!

Twinkle khanna Comment: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಾದ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ 'ಟೂ ಮಚ್ ವಿತ್ ಕಾಜೋಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಇದ್ದರು. ಕಾಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಲವ್‌-ಅಫೇರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿತು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದ ಹಾಟ್ ಟಾಕ್ ಶೋ 'ಟೂ ಮಚ್ ವಿತ್ ಕಾಜೋಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್' ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಹೊಸ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಫರಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಅಗ್ರಿ-ನಾಟ್‌ ಅಗ್ರಿ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತು. ಕಾಜಲ್-ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು - 'ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಉತ್ತಮರೇ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. "ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಪುಣರು.. ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಫರಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.\

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಾದರು : ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್‌

ಆದರೆ, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕಾಜೋಲ್ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.. ʼಯುವಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಫೇರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಪುಣರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.ʼ ಎಂದರು.. ಇದಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಫರಾ ಖಾನ್, 'ಯುವಕರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.. ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ʼಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯುವಕರು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ...ʼ ಎಂದು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇತರ ಮೂವರು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.  ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.. 

ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಜೋಲ್ ದೈಹಿಕ ವಂಚನೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ದೈಹಿಕ ವಂಚನೆಗಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ವಂಚನೆ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ 24 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ 27 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಾದರು : ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್‌

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

EntertainmentTwinkle KhannaKajolANANYA PANDEYFARAH KHAN

Trending News