ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 'ಉಪ್ಪಿದಾದಾ MBBS' ನಟಿ! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಉಮಾಶಂಕರಿ

Uma Shankari Health updates : ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಬಹಳ ವಿರಳ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಉಮಾಶಂಕರಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಉಪ್ಪಿದಾದಾ MBBS' ಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಚೆಲುವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಏಕಾಏಕಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಉಪ್ಪಿದಾದಾ MBBS ಮತ್ತು ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ ಉಮಾಶಂಕರಿ ಅವರು, ಸದ್ಯ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Breast Cancer) ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಉಮಾಶಂಕರಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾನು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುಣಮುಖಳಾಗಿ ಮರಳುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ನಟಿಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉಮಾಶಂಕರಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬಹುಶಃ 'ಉಮಾಶಂಕರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗದಿದ್ದರೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಅವರ ಮಗಳು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿ. ಡಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ರಾ ದಂಪತಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಗಳೇ ಈ ಉಮಾಶಂಕರಿ. ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು...
ವಿ.ವಿ. ವಿನಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ, ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಮಿ ನಟನೆಯ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಅಕ್ಕನಾಗಿ ಉಮಾಶಂಕರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಕಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೇ ಸಿನಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆ..