7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಮದುವೆ.. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Vanitha Vijaykumar: ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರುವ ಈ ನಟಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ತಂದೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ. ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಇವರು ತಂದೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ದೇವಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಮೂರು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಸದಾ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಆಕೆ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರಿ ವನಿತಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್.. ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಈಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತ. ವನಿತಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಲಿವುಡ್ ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಮಂಜುಳಾ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೋಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ದೇವಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್! ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಈ ಚಿತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಮಾಣಿಕ್ಕಂ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಲರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ವನಿತಾ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು.
ಈಕೆ ಮೊದಲು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ನಟ ಆಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು. ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಮತ್ತು ಜೋವಿಕಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ವನಿತಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಕಾಶ್ಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಜೈ ರಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಜಯನಿತಾ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ರಾಜನ್ ಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ವನಿತಾ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2020 ರಲ್ಲಿ, ವನಿತಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದು ಅವಳ ಮೂರನೇ ಮದುವೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆಯಾದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಪೀಟರ್ ಪಾಲ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.
ವನಿತಾ ಮೂರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ರಾಬರ್ಟ್ ರಾಜ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮುದ್ರತೀರದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತು ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಬರ್ಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್! ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ರಾಬರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವನಿತಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಇದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗಾಗಿಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಡಿದೆ..
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫಿರ್ ಪೆಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ವನಿತಾ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವನಿತಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗೆ ನಟಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.