English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಸಾಕೋ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳನ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ..? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ..

ಸಾಕೋ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳನ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ..? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ..

Actress Varalaxmi Sarathkumar: ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಂತರವೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 14, 2026, 04:49 PM IST
  • ನಟಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ `ಸರಸ್ವತಿ` ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದರು
  • ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
camera icon6
Surya Gochar 2026
ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಕಾರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
​ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ‘AMB ಸಿನಿಮಾಸ್’ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ
camera icon5
AMB Cinemas
​ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ‘AMB ಸಿನಿಮಾಸ್’ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ
ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ವೇಗಿ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಳಿಸೋ ಹಣವೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಾಕೋ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳನ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ..? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ..

ನಟಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ `ಸರಸ್ವತಿ` ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, "ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜನರು ... ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಒನ್! ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಮಷಿನ್‌ನಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುತ್ತಾರೆ.. ನಂತರ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ.. ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾರೆ.. ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು.. ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವ ತಾಕತ್ತು ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ..ʼ ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ತಾನು ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.. "ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಹಲವು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದೇನಾ? ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಳಾಗಿರಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ," ಎಂದು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಕೆಲವರು "ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, "ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ಮಕ್ಕಳು ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರದು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ ಈ 'ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್' ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ..‌ 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

...Read More

Trending News