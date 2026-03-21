Tollywood: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್, ಮೀಟೂ ಮತ್ತು ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತದ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.. ಅದರಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ವೆನ್ನಿರಾದೈ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು..
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ವೆನ್ನಿರಡೈ ನಿರ್ಮಲಾ ದಕ್ಷಿಣದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೇ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಇವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರ ತಾಯಿಯಾಗಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 78 ವರ್ಷದ ವೆನ್ನಿರಾದೈ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ತನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರು.. ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತೇ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
"ನಾನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವು. ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು.. ಅದೂ ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋನಿಂದಾಗಿ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ನಂತರ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ನಟ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ, "ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರಿ" ಎಂದ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ.. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ.. ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಆ ದಿನ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಟನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ.. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದ" ಎಂದು ನಟಿ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು..
ಇನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲಾ, ವೆನ್ನಿರಾದೈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ವೆನ್ನೆರದೈ ನಿರ್ಮಲಾ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಅವರು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು.. ಪ್ರಸ್ತುತ 78 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.