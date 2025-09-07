English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಮುತ್ತಿಡುವ ಮನಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.. ಹತ್ತಿರ ಹೋದ್ರೆ ಬಾಯಿ ನಾರುತ್ತಿತ್ತುʼ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೊತೆಗಿನ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Actress about On screen moment: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೀನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 7, 2025, 02:06 PM IST
  • ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು
  • ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸೀನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಹಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ

ʼಮುತ್ತಿಡುವ ಮನಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.. ಹತ್ತಿರ ಹೋದ್ರೆ ಬಾಯಿ ನಾರುತ್ತಿತ್ತುʼ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೊತೆಗಿನ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Actress Vidya Balan: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಸೀನ್‌ನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕು ಮಂದವಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾಯಕಿಯೂ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಿಸ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಇಡೀ ಪ್ರಣಯ ಕ್ಷಣವು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಟ್ಟ ನಟನೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದರಿಂದ. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸೀನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಹಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಮುಜುಗರದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್. ‌ 

ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.. ʼಅದೊಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೀನ್‌.. ಆ ವೇಳೆ ಸಹ ನಟನ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಯಿತು.. ಕಾರಣವೆನೆಂದರೇ ಆ ನಟ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೆರೆಸಿದ ಚೈನೀಸ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಣಯ ಭಾವನೆ ಮಾಯವಾಯಿತು..ʼ ಎಂದತು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ? ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಣಿ!  

ʼಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸಬಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಲು ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ಆತನ ಆಪ್ತರು ಸಹ ಮೂಲಭೂತ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ..ʼ ನಟನ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಆ ಘಟನೆ ಈಗ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ? ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಣಿ!  

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ʼಆ ಹೊಡೆತದಿಂದ ನಾನು ಪಾಠ ಕಲಿತೆ! ಈ ಕಹಿ ಅನುಭವವು ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ.. ನಾವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಹಿಂದಿನ ವಾಸ್ತವವು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಂಚಿಕೆಯು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ನಿಕಟ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು.. 
 
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ದೃಶ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಪರಿಣೀತಾ' (2005) ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವಿದ್ಯಾ ತುಂಬಾ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಕೂಲ್‌ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಸಂಭಾವಿತ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಕ್ಲೋಸಪ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಸಿಹಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

