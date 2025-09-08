ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್‌ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ.. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ವಿಚಾರ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್.. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಾಯಕಿ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ತೀರಾ ವಿರಳ.
ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿದ್ದಾಳಾ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಟಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದಾದ ನಂತರ ಜನರು ಅವಳನ್ನು ಅವರ ಮಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಸ್ವತಃ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
'ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಜನರು ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಮೌನ ಮುರಿದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾನಲನ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಳು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮಗಳು ಇರಾ. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ರುಹಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಾ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಇರಾ." ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ 2012 ರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 'ನಿಯತ್' (2023) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
