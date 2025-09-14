ʻಏಳು ಬಾರಿ ಗರ್ಭಪಾತ.. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ.. ನಾನು ಅವನಿಂದ ಮೋಸ ಹೋದೆʼ : ನಟಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Actress Vijayalakshmi : ನಟಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಫೇಮಸ್ ನಟಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶ, ನಾಗಮಂಡಲ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಯಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆತ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಬಾರಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಕ್ತಿಕ ವೀಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಸೀಮನ್ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅವನಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮುರುಗನ್ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮುರುಗನ್ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಸೀಮನ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುರುಗನ್ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅವನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತು. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಗಂಡ ಅವಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀಮನ್ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಮಿಳು ಕುಟುಂಬದವರೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸೀಮನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರಣ ಸೀಮನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮಧುರೈ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಮಧುರೈನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೆ. ಮನೆಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೇರನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆ ನಂತರವೇ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವನು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಮತ್ತು ನಾನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಮದುವೆಯಾದೆವು. ಅವನು ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗನ್ನು ಸಹ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಆಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಚೇರನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಚೇರನ್ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ, ಇಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರೆಂದು ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಅ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೀಮನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಾನು ಸೀಮನ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿರು. ಆಗ ಅವರು ಮತ್ತು ನಾನು ಬೇರ್ಪಟ್ಟೆವು. ಆ ಮಹಿಳೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಇದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನು ಕ್ರಮೇಣ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ನಂತರ ಸೀಮನ್ನ ಕೆಲವು ಜನರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗು, ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರವೇ, ನಾನು ಸೀಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ನಾನು ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದಾಗಲೂ, ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಹಣ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯೂ ಸಹ ಸಾಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಸೀಮನ್ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೀಮನ್ ಈಗಿಲ್ಲ. ಹಣ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಟಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ದೂರಿನ ನಂತರ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ದೂರನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ, ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬಂದವು. ನನ್ನ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಹಲವಾರು ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಯಗೊಂಡೆ. ಅದಾದ ನಂತರವೇ ನಾನು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೀಮನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಸೀಮನ್ ನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೀಮನ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಸೀಮನ್ ಈಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಸೀಮನ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
