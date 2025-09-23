Actress Viji: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಜೀವನವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಟಿಯರ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ನಟಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ತಾರೆಯ ಜೀವನವು ವೈದ್ಯರ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ವಿಫಲ ಪ್ರೇಮದಿಂದಾಗಿ ಮೊಟಕುಗೊಂಡಿತು. ಈ ದುರಂತವು ಇಂದು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿತು..
1982 ರಲ್ಲಿ ಗಂಗೈ ಅಮರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೋಳಿ ಕೂವುದು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಜಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಭು, ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ 'ಎಥೋ ಮೊಗಮ್ ಎಥೋ ಥಗಮ್' ಹಾಡು ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ, ವಿಜಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ, ಅವರು ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಸಾಚಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಉನ್ನತ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಒಂದೆಡೆ, ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, 'ಪೂವೆ ಉನಕ್ಕ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಿ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾದವು ಮತ್ತು ಅವರು ವೀಲ್ಚೇರ್ಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿತು. ಕೊನೆಗೂ ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ 'ಸಿಮ್ಮಾಸನಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.. ಇದು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಅವರು ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಬಳಿಕ ನಟಿ ವಿಜಿ 2000 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 34 ವರ್ಷ. ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಜಗತ್ತೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ರಮೇಶ್ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಜಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದರು. ತರುವಾಯ, ರಮೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜಿ, 34 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ನಿಧನವು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು.
