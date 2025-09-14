English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನ ನಂಬಿ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿ ಹೆಣವಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!! ಕನಸಿನ ರಾಣಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ..

actress vimi: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ನಟಿ ವಿಮಿಯ ಜೀವನವು ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಆರಂಭದ ನಂತರವೂ ನಟಿಯ ಶವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾಗಿತ್ತು.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 14, 2025, 12:53 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಕಥೆಗಳು ಹಲವು ಇವೆ.
  • ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನಮನದಿಂದ ಆಕೆ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಳು.
  • ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರವೇಶವು ಅಪ್ಪಟ ಆಕಸ್ಮಿಕ.

Actress vimi:ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಕಥೆಗಳು ಹಲವು ಇವೆ, ಆದರೆ ನಟಿ ವಿಮಿಯಷ್ಟು ದುರಂತ ಕಥೆಗಳು ಕೆಲವೇ ಇವೆ. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ "ದುರಂತ ರಾಣಿ" ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವಿಮಿ ಅವರ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತವಾಗಿತ್ತು. ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವಳ ಜೀವನವು ಕೇವಲ 34 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನಮನದಿಂದ ಆಕೆ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಳು.

ವಿಮಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಿರಾಕರಿಸಿತತು. ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರವೇಶವು ಅಪ್ಪಟ ಆಕಸ್ಮಿಕ. ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು, ಅವರು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ನಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. "ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿಮಿ ಹಿಂಜರಿದಾಗ, ರವಿ ವಿಮಿಯವರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಿ.ಆರ್. ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಸುನಿಲ್ ದತ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಮ್ರಾಜ್ (1967) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರಯ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು, ವಿಮಿಯನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.

ಹಮ್ರಾಜ್ ಚಿತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಬಿ.ಆರ್. ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಮಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು. ಕ್ರಮೇಣ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದೂರ ಸರಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾರಾಪಟ್ಟವು ಮರೆಯಾಯಿತು.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರ ಪತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೂ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅವರು ಕುಡಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವಿಮಿ, ಜಾಲಿ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿತರಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂಬಂಧವು ಅವಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮದ್ಯದ ವ್ಯಸನಿಯಾದಳು ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳು ಅವಳನ್ನು ಶೋಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು, ಅವಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತಾಶೆಗೆ ತಳ್ಳಿತು. ಪ್ರೇಮಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ್ದಾತನೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ.

ಶಶಿ ಕಪೂರ್, ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ದತ್ ಅವರಂತಹ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಮರೆತುಹೋದರು. ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಯಕೃತ್ತು ಕೆಟ್ಟುಹೋಯಿತು. 1977 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮುಂಬೈನ ನಾನಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.

ದುರಂತವೆಂದರೆ, ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಂತ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ನಟ ಸುನಿಲ್ ದತ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಮಿಯ ಜೀವನವು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿಯಂತೆಯೇ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋವು ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು.

