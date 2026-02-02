English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ! ಯಾವ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೂ ಇಲ್ಲ 58ರ ಸುಂದರಿಗಿರುವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌..

Madhuri Dixit: ಈ ನಟಿ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಆ ನಟಿ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 2, 2026, 08:07 AM IST
  • ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
  • ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
  • ಮಾಧುರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

Madhuri Dixit: ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಮಾಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಂದೇ ಕಿಸ್ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? 

ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಸುಂದರ ಸುಂದರಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾಧುರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿ ಫೇಮ್ ಗೇಮ್ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಧುರಿ ಡಿಜಿಟಲ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸರಣಿಯ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯದ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

1988ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ದಯಾವನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯ ನಡುವೆ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಧುರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಟಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಾಧುರಿ, ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಾರದಿತ್ತು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು". ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್‌ಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೃಶ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

