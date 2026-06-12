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ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್‌ ಅನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತೆ.. ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಯಾರು?

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್‌ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ ಸಾಂಗ್‌ 2010ರ ದಶಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 12, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:57 PM IST
ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್‌ ಅನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತೆ.. ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಯಾರು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್‌ ಅನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತೆ.. ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
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