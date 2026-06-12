Samantha Ruth Prabhu: ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳು ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ಮನರಂಜನೆಗೆ, ಜೋಶ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಭಾರೀ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಮುನ್ನಿ ಬದ್ನಾಮ್ ಹುಯಿ ಯಿಂದ ಶೀಲಾ ಕಿ ಜವಾನಿವರೆಗೆ, ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ನಿಂದ ಊ ಅಂಟವಾ ಮಾವ ಊಹೂ ಅಂಟವಾವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರು ಕೂಡ ನಟಿಸಿ ಭಾರೀ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಮುನ್ನಿ ಬದ್ನಾಮ್ ಹುಯಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಡು. 2010ರ ದಬಾಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಹಾಡು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಐಟಂ ಹಾಡಾಯಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಹಾಡು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಹುಕ್ ಹಾಡು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಆಗ ಮಲೈಕಾ 2.5 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಎರಡನೇ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ನಿ ಚಮೇಲಿ. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಮಾಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಈ ಹಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಯ್ದವು. ಈ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಐಟಂ ಹಾಡಿಗೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದರು.
ಜಲೇಬಿ ಬಾಯಿ ಎನ್ನುವ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ನೃತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಾಡು ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಾಡು ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಯಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಹಾಡು ಅದರ ಆಕರ್ಷಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆಕರ್ಷಕ ರಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ ಸಾಂಗ್ 2010ರ ದಶಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದಿಲ್ಬರ್ ದಿಲ್ಬರ್ ಸಾಂಗ್ ಈಗಲೂ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಈ ಹಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತಿ. ದಿಲ್ಬರ್ ಸಾಂಗ್ನ ವೈರಲ್ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ದಾಖಲೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ನೋರಾ ಫತೇಹಿಯನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ದಿಲ್ಬರ್ ಹಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ನೋರಾ ಫತೇಹಿಯನ್ನು ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತೆ.
ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸುಂದರಿಯರಾದ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಊ ಅಂಟವಾ ಮಾವಾ ಹಾಡು ಪುಷ್ಪ ದಿ ರೈಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಈ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಐಟಂ ಹಾಡು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಈ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸಮಂತಾ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಆಜ್ ಕಿ ರಾತ್ ಹಾಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 2024ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ನೃತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಕಂಡಿತು. ಸ್ತ್ರೀ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಹಾಡು ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ತಮನ್ನಾ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.