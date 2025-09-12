English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರಾದರೂ, ಈಕೆ ಭಜರಂಗಿ ಭಕ್ತೆ.. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸದೇ ಮಲಗೋದೇ ಇಲ್ಲಂತೆ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!

Bollywood actress: ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್‌ ಆಗಿದ್ದರೂ ತಾವು ಪಾಲಿಸುವ ದೈವೀಕ ಮಾರ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 12, 2025, 08:31 AM IST
  • ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
  • ನರ್ಗಿಸ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಧೂಮ್ ನಟ ಉದಯ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು

Nargis Fakhri: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೀವನ, ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರು
ಆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ನರ್ಗಿಸ್ ಫಕ್ರಿ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೇನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನರ್ಗಿಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇವು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ನಟಿಯೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನರ್ಗಿಸ್ ಅವರ ತಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ, ತಾಯಿ ಜೆಕ್ ಮೂಲದವರು. ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಜಾಗತಿಕ ನಾಗರಿಕ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಕಾರಣವೇ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷದಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರ ಪೋಷಕರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಿಂದ ಜಿಗಿದ ನಟಿ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್‌ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್‌

ನರ್ಗಿಸ್ ಫಕ್ರಿ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್‌ನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಬಂದು, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ರಾಕ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ 3, ಮದ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಫೆ, ಮೈನ್ ತೇರಾ ಹೀರೋ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ 5. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಶರ್ಟ್‌ ಹಾಕದೇ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ನರ್ಗಿಸ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಧೂಮ್ ನಟ ಉದಯ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2013 ರಿಂದ 2017ರವರೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೋನಿ ಬೇಗ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ಮದುವೆ ಬಹಳ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನರ್ಗಿಸ್ ಫಕ್ರಿ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ “ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಿಲ್ಲದ ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಳಾದ ನಟಿ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

 

