250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ... ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ... ಒಂದೇ ಸಹಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ

Actress Who Lost Property: ಬೆಳ್ಳಿ ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ, ಈ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಜೀವನ ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ನಂತೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವಳ ವಿಷಯವೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಒಂದೇ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು, ಅವಳ ಗಂಡ ಕೂಡ ಅವಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನು. ಆಕೆ ಮಗ ಕೂಡ ಅವಳನ್ನು ತೊರೆದನು. ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಅಜಿತ್ ಅವರ ವೇದಲಂ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಈ ನಟಿ ತಮಿಳರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಸುಧಾ. 1984 ರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಊರ್ವಶಿ ನಟಿಸಿದ 'ಓ ಮನೆ ಮನೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸುಧಾ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಸುಧಾ. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಹೇಮಾ ಸುಧಾ.
ಸುಧಾ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲಚಂದರ್ ಅವರ 'ವಣ್ಣ ಕನಸುಗಳು', 'ಎಂಗ ಚಿನ್ನ ರಾಜ', 'ಗುರು ಶಿಷ್ಯ', 'ಕೊಡಿ ಪರಾಕುತ್', 'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್', 'ಅರಸು', ಮತ್ತು '7G ರೈನ್ಬೋ ಕಾಲೋನಿ', 'ಇಂಡಿಯನ್', 'ಮಹಾಯ್', 'ತೀರತ ಓಯ್ಲತ್ತ', 'ತೀರತ ಓಯಿಲತ್ತ', 'ತೀರತ ಓಲೈತ', 'ತಪ್ಪನಿಲ್ಲದ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ವೇದಾಲಂ', 'ರೋಮಿಯೋ', 'ಮದಗಜ ರಾಜ' ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸುಧಾ ಸದ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಧಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು,ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸುಧಾ ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ, 'ವಜ್ರದ ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್' ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು ಇದ್ದರು. ಕಾರುಗಳಿಗೆ 3 ಚಾಲಕರು ಇದ್ದರು. ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ. ನನಗೆ 4 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರು. ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದರು."
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಹಲವಾರು ಸುತ್ತಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಕೇವಲ 8 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳಾಗಿದ್ದಳು, ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಥಲ್ಲಿಯನ್ನು ಓದಲು ಅಡಮಾನ ಇಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಆದರೆ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಣ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಟಿ ಸುಧಾ, ಹಣ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಬಂದು ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವೂ ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಒಂದೇ ಸಹಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸುಧಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪತಿ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾ 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
