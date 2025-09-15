19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 31 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಮದುವೆ... ಎಲ್ಲರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಈಕೆ ಇಂದು ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಚೆಲುವೆ!

Actress Nazriya Nazim : ಈಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತನಗೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಚೆಲುವೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ನಾಯಕಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು.
19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 31 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರವೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದು ತನಗಿಂತ 12 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ನಟನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಇಂದು ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಟಿಯೇ ನಜ್ರಿಯಾ ನಜೀಮ್... ಈ ಸುಂದರಿ ನೇರಮ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳು ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ನಂತರ ರಾಜಾ ರಾಣಿ, ನೈಯಾಂಡಿ, ವೈಯೈ ಮೂಡಿ ಪೆಸವುಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಸುಂದರನಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ನಂತರ 2018 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ನಜ್ರಿಯಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರಿ- ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೀತು ಮಾಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ನಜ್ರಿಯಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
