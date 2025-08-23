ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ.. ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಾರಾ?

Tulip Joshi: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ, ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು, ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಾಯಕಿ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ. ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1972 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು 2000 ರಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2002 ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 'ಮೇರೆ ಯಾರ್ ಕಿ ಶಾದಿ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಇದು ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ಸರಣಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಅವರು ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಪಂಜಾಬಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜೈ ಹೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ನಾಯರ್ 1989 ರಿಂದ 1996 ರವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ 19 ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 'ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಲಯನ್ಸ್' ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದರು. ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
