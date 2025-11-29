Actress Remuneration: ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಮಾಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ವಿಷಯ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿಗೆ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಂದೇ ಕಿಸ್ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಸುದ್ದಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಒಂದು ಕಿಸ್ ಸೀನ್ಗಾಗಿ ಆ ನಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾರೀ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಏಕೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಸುಂದರ ಸುಂದರಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈಗ ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾಧುರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯದ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
1988 ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ದಯಾವನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯ ನಡುವೆ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಧುರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಟಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಾಧುರಿ, ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಾರದಿತ್ತು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು." ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೃಶ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಿಪ್ ಲಾಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
