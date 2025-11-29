English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮುತ್ತಿಗೂ ಸಖತ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್..‌ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೀನ್‌ಗೆ ಕೋಟಿ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡುವ ನಟಿ!

ಮುತ್ತಿಗೂ ಸಖತ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್..‌ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೀನ್‌ಗೆ ಕೋಟಿ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡುವ ನಟಿ!

Actress Remuneration: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಸ್‌ ಸೀನ್‌ ಮಾಡೋಕಾಗಿಯೇ ಈ ನಟಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಯಾರು?   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 29, 2025, 12:41 PM IST
  • ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಬ್ಬರು.
  • 1988 ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ದಯಾವನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ಮುತ್ತಿಗೂ ಸಖತ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್..‌ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಸೀನ್‌ಗೆ ಕೋಟಿ ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡುವ ನಟಿ!

Actress Remuneration: ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಮಾಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ವಿಷಯ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿಗೆ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಂದೇ ಕಿಸ್ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಸುದ್ದಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಒಂದು ಕಿಸ್‌ ಸೀನ್‌ಗಾಗಿ ಆ ನಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾರೀ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಏಕೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಂದವೆಲ್ಲ ಮಾಸಿಹೋಗಿ ಏಕಾಏಕಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಳಿದ ಸುಂದರಿಯ ರೂಪ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್‌ ..

ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಸುಂದರ ಸುಂದರಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈಗ ಅವರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾಧುರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯದ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲ್ಯದ ಆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ನೆನೆದ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ..!

1988 ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ದಯಾವನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯ ನಡುವೆ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಧುರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಟಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಾಧುರಿ, ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬಾರದಿತ್ತು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು." ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್‌ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೃಶ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಿಪ್ ಲಾಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಕಾರು ಹತ್ತಿ ಹೊರಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಂದು ಬೇಸರಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌..

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

